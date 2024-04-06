Головне
Ярмоленко та Судаков як вирішальні чинники у чемпіонській гонці: головні інтриги 23 туру УПЛ
Сьогодні 09:17 235
Стародубцева поступилася у півфіналі парного турніру в Колумбії
Сьогодні 11:15 128 1
Різні завдання Динамо та Шахтаря з однаковим фіналом: суперекспрес на УПЛ з коефіцієнтом 5,95
Сьогодні 11:05 154
Сестри Кіченок зіграють у фіналі турніру в Чарльстоні
Сьогодні 10:39 1953 2
Гран-прі Японії в розпалі: усе про етап Формули-1 у "країні сонця, що сходить"
Сьогодні 10:12 1346
Ферстаппен виграв кваліфікацію Гран-прі Японії
Сьогодні 10:06 2768
Прометей впевнено здолав Епіцентр-Подоляни у першому фінальному матчі Суперліги
Вчора 20:14 323
Жіноча збірна України впевнено стартувала у кваліфікації Євро-2025
Вчора 20:08 539
Збірна України на Євро-2024: на що варто ставити вже сьогодні
Вчора 19:30 614
Кубок світу в Пхукеті: Самуляк здобула три нагороди, Давидовій не вистачило трохи до п'єдесталу
Вчора 18:15 3471 1
Прямі трансляції
Карпати - ФСК Маріуполь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Карпати - ФСК Маріуполь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Сьогодні 12:08 720
Агробізнес - Інгулець - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Агробізнес - Інгулець - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Сьогодні 10:01 593
Гірник-Спорт - Металіст - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Гірник-Спорт - Металіст - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Сьогодні 09:54 408
Діназ - Поділля - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Діназ - Поділля - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Вчора 00:32 299
Кремінь - Буковина - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Кремінь - Буковина - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
04.04.2024 22:11 283

Конкурент Луніна назвав терміни відновлення після травми

Сьогодні 12:12 105 0
Конкурент Луніна назвав терміни відновлення після травми
Фото - Getty Images
#Реал Мадрид, #Тібо Куртуа

Джерело - Чемпіон.

Воротар Реала Тібо Куртуа близький до повернення у загальну групу команди. 

Про це 31-річний бельгійський голкіпер сказав в ефірі Twitch-каналу DjMaRiiO 

"Наприкінці квітня я знову буду тренуватися в загальній групі", - заявив Куртуа.

Нагадаємо, Тібо перед початком сезону отримав розрив хрестоподібної зв’язки. Воротар повернувся до загальної групи лише в березні, але знову отримав травму та переніс операцію на коліні. Спочатку його повернення очікувалось до початку наступного сезону.

Раніше повідомлялося, що через пошкодження бельгійця Реал запропонує українському воротарю Андрію Луніну підписати новий контракт.

Коментарі ()
Популярне зараз
Кубок світу в Пхукеті: Самуляк здобула три нагороди, Давидовій не вистачило трохи до п'єдесталу Кубок світу в Пхукеті: Самуляк здобула три нагороди, Давидовій не вистачило трохи до п'єдесталу 3471 1
Ферстаппен виграв кваліфікацію Гран-прі Японії Ферстаппен виграв кваліфікацію Гран-прі Японії 2768
Сестри Кіченок зіграють у фіналі турніру в Чарльстоні Сестри Кіченок зіграють у фіналі турніру в Чарльстоні 1953 2
Зінченко: Якщо призвуть, то поїду на війну Зінченко: Якщо призвуть, то поїду на війну 19270 7
Гран-прі Японії в розпалі: усе про етап Формули-1 у "країні сонця, що сходить" Гран-прі Японії в розпалі: усе про етап Формули-1 у "країні сонця, що сходить" 1346
Павлов оцінив шанси Ворскли перемогти Шахтар у фіналі Кубку України Павлов оцінив шанси Ворскли перемогти Шахтар у фіналі Кубку України 1094
Рекомендуємо
Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо 11704
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 50990
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 64951 1
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 39872
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 106682
Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 6630 2