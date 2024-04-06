Конкурент Луніна назвав терміни відновлення після травми

Джерело - Чемпіон.

Воротар Реала Тібо Куртуа близький до повернення у загальну групу команди.

Про це 31-річний бельгійський голкіпер сказав в ефірі Twitch-каналу DjMaRiiO

"Наприкінці квітня я знову буду тренуватися в загальній групі", - заявив Куртуа.

🚨 Thibaut Courtois: “At the end of the month, I’ll be training with the group again.” via @DjMaRiiO @Twitch 🇧🇪💪 pic.twitter.com/YJwW3iJJRE — Madrid Xtra (@MadridXtra) April 5, 2024

Нагадаємо, Тібо перед початком сезону отримав розрив хрестоподібної зв’язки. Воротар повернувся до загальної групи лише в березні, але знову отримав травму та переніс операцію на коліні. Спочатку його повернення очікувалось до початку наступного сезону.

Раніше повідомлялося, що через пошкодження бельгійця Реал запропонує українському воротарю Андрію Луніну підписати новий контракт.