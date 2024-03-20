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Стали відомі терміни відновлення конкурента Луніна

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Стали відомі терміни відновлення конкурента Луніна
Фото - Getty Images
#Андрій Лунін, #Реал Мадрид, #Тібо Куртуа

Джерело - tribuna.com.

Воротар Реала Тібо Куртуа успішно переніс операцію на внутрішньому меніску правого коліна та зможе відновитися до початку наступного сезону.

Таку інформацію повідомив журналіст El Chiringuito TV Еду Агірре.

Голкіпер не зіграє на чемпіонаті Європи-2024 за збірну Бельгії. Він може відновиться до початку передсезонних матчів Реала.

"Вершкові" розпочнуть підготовку до сезону 31 липня турне по містах США. Мадридці вже запланували зустрічі проти Мілана, Барселони та Челсі.

Раніше повідомлялося, що через пошкодження бельгійця Реал запропонує українському воротарю Андрію Луніну підписати новий контракт.

Напередодні "вершкові" з українцем у стартовому складі обіграли Осасуну. Андрій Лунін у сезоні-2023/24 зіграв 23 матчі за "вершкових" у всіх турнірах, в яких пропустив 19 голів і 10 разів відіграв на нуль. 

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