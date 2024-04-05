Фаворит на посаду тренера Ліверпуля заінтригував заявою про своє майбутнє

Джерело - Твіттер Фабріціо Романо.

Головний тренер Спортинга Рубен Аморім поки не готовий конкретно відповідати на питання про своє майбутнє в лісабонському клубі.

Слова португальського коуча цитує Фабріціо Романо.

"Я не можу гарантувати, що залишуся у Спортингу наступного сезону. Я не можу сказати так, як сказав Хабі Алонсо. У нас ще є час обговорити моє майбутнє, ми зробимо це у правильний момент. Зараз я сфокусований на здобутті трофеїв, а потім ми подивимося, що станеться", — сказав Аморім.

Нещодавно з’явилася інформація про те, що Ліверпуль вже почав переговори з Рубеном. Якщо сторони дійдуть згоди, то Ліверпуль буде зобов’язаний віддати чималу суму за викуп контракту Аморіма.