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Фаворит на посаду тренера Ліверпуля заінтригував заявою про своє майбутнє

Сьогодні 20:34 138 0
Фаворит на посаду тренера Ліверпуля заінтригував заявою про своє майбутнє

Джерело - Твіттер Фабріціо Романо.

Головний тренер Спортинга Рубен Аморім поки не готовий конкретно відповідати на питання про своє майбутнє в лісабонському клубі. 

Слова португальського коуча цитує Фабріціо Романо. 

"Я не можу гарантувати, що залишуся у Спортингу наступного сезону. Я не можу сказати так, як сказав Хабі Алонсо. У нас ще є час обговорити моє майбутнє, ми зробимо це у правильний момент. Зараз я сфокусований на здобутті трофеїв, а потім ми подивимося, що станеться", — сказав Аморім. 

Нещодавно з’явилася інформація про те, що Ліверпуль вже почав переговори з Рубеном. Якщо сторони дійдуть згоди, то Ліверпуль буде зобов’язаний віддати чималу суму за викуп контракту Аморіма. 

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