Реал встановив цінник на Браїма

Реал готовий розглядати пропозиції щодо Браїма Діаса починаючи від 60 мільйонів євро.

Про це повідомляє Sport.es.

За інформацією джерела, "вершкові" не хочуть відпускати 24-річного півзахисника, але його виступи в поточному сезоні викликали інтерес з боку інших клубів.

Зазначимо, що контракт Браїма з Реалом закінчується влітку 2027 року. Джерело повідомляє, що у нього одна з найнижчих зарплат у першій команді.

Цього сезону Діас взяв участь у 34 матчах за Реал, у яких забив 9 голів та віддав 5 результативних передач. Нагадаємо, нещодано гравець прийняв рішення виступати за збірну Марокко.