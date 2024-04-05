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Реал встановив цінник на Браїма

Сьогодні 19:20 106 0
Реал встановив цінник на Браїма
#Реал Мадрид, #Браїм Діас

Джерело - Sport.es.

Реал готовий розглядати пропозиції щодо Браїма Діаса починаючи від 60 мільйонів євро. 

Про це повідомляє Sport.es. 

За інформацією джерела, "вершкові" не хочуть відпускати 24-річного півзахисника, але його виступи в поточному сезоні викликали інтерес з боку інших клубів.

Зазначимо, що контракт Браїма з Реалом закінчується влітку 2027 року. Джерело повідомляє, що у нього одна з найнижчих зарплат у першій команді. 

Цього сезону Діас взяв участь у 34 матчах за Реал, у яких забив 9 голів та віддав 5 результативних передач. Нагадаємо, нещодано гравець прийняв рішення виступати за збірну Марокко. 

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