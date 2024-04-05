Павлов оцінив шанси Ворскли перемогти Шахтар у фіналі Кубку України

Колишній головний тренер Ворскли Микола Павлов вважає, що сьогодні у Ворскли кращі шанси перемогти Шахтар у фіналі Кубку України, ніж це було в 2009 році.

Його слова передає UA-Футбол.

"Я вважаю, що нинішній Шахтар не сильніший за той, який у 2009-му, за одинадцять днів до зустрічі з нами, виграв Кубок УЄФА. Тому шанси у Ворскли зараз набагато кращі, ніж тоді. Сподіваюсь, що Долганський і Чеснаков розкажуть хлопцям, як вони готувались до того переможного кубкового фіналу – і все буде гаразд", - сказав наставник.

Нагадаємо, полтавська Ворскла на виїзді переграла житомирське Полісся у півфіналі Кубку України і вийшла у фінал, де зустрінеться з донецьким Шахтарем, який в 1/2 фіналу розгромив Чорноморець. Поєдинок відбудеться у Рівному, 15 травня.