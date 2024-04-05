Головне
Формула-1 їде в Японію: усе про Гран-прі в "країні сонця, що сходить"
Сьогодні 10:33 481
Насібов вийшов у півфінал турніру в Баку і побореться за олімпійську ліцензію
Сьогодні 16:05 96
Прометей переміг Аланту в другому матчі фіналу Суперліги сезону-2023/24 серед жінок
Сьогодні 15:26 133
Юніорська збірна України здобула першу в історії медаль у командних змаганнях на ЧС з фристайлу
Сьогодні 13:44 222
Колишнього президента Федерації кінного спорту України засудили до 15 років позбавлення волі
Сьогодні 13:31 285
Збірна України з тхеквондо завоювала 6 медалей на турнірі в Північній Македонії
Сьогодні 13:03 188
Збірна України визначилась з новим головним тренером
Сьогодні 12:23 5445
День, коли Реал став сливовим
Сьогодні 11:35 551 1
Анна Музичук зіграла внічию з Салімовою на старті Турніру претенденток-2024
Сьогодні 11:31 279
Жіноча збірна України зіграє з Косово в 1 турі відбору на Євро-2025
Сьогодні 10:50 233
Прямі трансляції

Павлов оцінив шанси Ворскли перемогти Шахтар у фіналі Кубку України

Сьогодні 15:40 111 0
Павлов оцінив шанси Ворскли перемогти Шахтар у фіналі Кубку України
#Ворскла, #Микола Павлов, #Шахтар, #Кубок України з футболу

Джерело - UA-Футбол.

Колишній головний тренер Ворскли Микола Павлов вважає, що сьогодні у Ворскли кращі шанси перемогти Шахтар у фіналі Кубку України, ніж це було в 2009 році.

Його слова передає UA-Футбол.

"Я вважаю, що нинішній Шахтар не сильніший за той, який у 2009-му, за одинадцять днів до зустрічі з нами, виграв Кубок УЄФА. Тому шанси у Ворскли зараз набагато кращі, ніж тоді.

Сподіваюсь, що Долганський і Чеснаков розкажуть хлопцям, як вони готувались до того переможного кубкового фіналу – і все буде гаразд", - сказав наставник.

Нагадаємо, полтавська Ворскла на виїзді переграла житомирське Полісся у півфіналі Кубку України і вийшла у фінал, де зустрінеться з донецьким Шахтарем, який в 1/2 фіналу розгромив Чорноморець. Поєдинок відбудеться у Рівному, 15 травня.

Коментарі ()
Популярне зараз
Хацкевич розірвав контракт з польським клубом Хацкевич розірвав контракт з польським клубом 13371 2
Зінченко: Якщо призвуть, то поїду на війну Зінченко: Якщо призвуть, то поїду на війну 12920 4
Челсі Мудрика здійснив неймовірний камбек у грі з Манчестер Юнайтед Челсі Мудрика здійснив неймовірний камбек у грі з Манчестер Юнайтед 24063 2
Ворскла здолала Полісся та стала другим фіналістом Кубку України Ворскла здолала Полісся та стала другим фіналістом Кубку України 6057
Гравці та персонал Кривбаса отримали бронь від мобілізації Гравці та персонал Кривбаса отримали бронь від мобілізації 5982 1
Динамо розгромило Зорю в перенесеному матчі УПЛ Динамо розгромило Зорю в перенесеному матчі УПЛ 6773
Рекомендуємо
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 339358 9
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 21144 2
Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо 11693
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 107969
Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони 16529 2
62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 35159 2