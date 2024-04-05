Жіноча збірна України зіграє з Косово в 1 турі відбору на Євро-2025

Джерело - Чемпіон.

У п'ятницю, 5 квітня, жіноча збірна України з футболу розпочне свій шлях у відборі на Євро-2025. Українки зіграють із представницями Косово.

Зустріч відбудеться в Антальї, Туреччина, на стадіоні "Мардан". Початок – о 18:00 за київським часом. Трансляція матчу відбуватиметься на ютуб-каналі УАФ та на місцевих каналах Суспільного Мовлення.

Окрім Косово, підопічні Володимира Пятенка зіграють у групі з Хорватією та Вельсом. У наступному матчі кваліфікації жіноча збірна України завітає в гості до Хорватії. Поєдинок відбудеться 9 квітня.

Зазначимо, що Україна не зможе напряму вийти на Євро, проте здатна поборотися за путівку шляхом потрапляння у плей-оф. Для цього потрібно виграти групу або стати однією з двох найкращих команд.

Жіночий чемпіонат Європи-2025 з футболу відбудеться у Швейцарії та триватиме з 2 по 27 липня.