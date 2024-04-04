Джерело - eldebate.com.
Вінгер Реала Вінісіус Жуніор потрапив до сфери інтересів декількох клубів.
Про це повідомляє El Debate.
ПСЖ готовий заплатити за трансфер бразильця 200 мільйонів (валюта не уточнюється – прим.). Футболістом також цікавляться Челсі та Ліверпуль. Але сам гравець хоче залишитися в Реалі, про що висловлювався в приватному та публічному порядку.
Вінісіус виступає за Реал з літа 2018 року після переходу з Фламенґу за 45 мільйонів євро. Його контракт з клубом чинний до 30 червня 2027 року.
У нинішньому сезоні бразилець забив 18 голів та зробив 6 результативних передач у 28 матчах у складі Реала.
Раніше журналісти повідомляли, що Лука Модрич отримав пропозиції від клубів MLS та чемпіонату Хорватії, але не називали команди.
Нагадаємо, у мережі з’явилися фото нової форми Реала — жовто-синього кольору.