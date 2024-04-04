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ПСЖ оцінив Вінісіуса

Вчора 23:11 220 0
ПСЖ оцінив Вінісіуса
#ПСЖ, #Реал Мадрид, #Вінісіус Жуніор

Джерело - eldebate.com.

Вінгер Реала Вінісіус Жуніор потрапив до сфери інтересів декількох клубів.

Про це повідомляє El Debate.

ПСЖ готовий заплатити за трансфер бразильця 200 мільйонів (валюта не уточнюється – прим.). Футболістом також цікавляться Челсі та Ліверпуль. Але сам гравець хоче залишитися в Реалі, про що висловлювався в приватному та публічному порядку.

Вінісіус виступає за Реал з літа 2018 року після переходу з Фламенґу за 45 мільйонів євро. Його контракт з клубом чинний до 30 червня 2027 року.

У нинішньому сезоні бразилець забив 18 голів та зробив 6 результативних передач у 28 матчах у складі Реала.

Раніше журналісти повідомляли, що Лука Модрич отримав пропозиції від клубів MLS та чемпіонату Хорватії, але не називали команди.

Нагадаємо, у мережі з’явилися фото нової форми Реала — жовто-синього кольору.

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