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Гранада - Валенсія 0:1: огляд матчу Ла Ліги

Автором єдиного голу став Алмейда
Вчора 23:50 110 0
Гранада - Валенсія 0:1: огляд матчу Ла Ліги
#Валенсія, #Гранада

Джерело - Чемпіон.

У перенесеній грі 26 туру іспанської Ла Ліги Валенсія на виїзді перемогла Гранаду. Матч завершився з рахунком 1:0 на користь гостей. 

Українець Роман Яремчук пропустив поєдинок з Гранадою через отриману травму, яку гравець отримав у зустрічі 30 туру проти Мальорки (0:0).

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
26 тур, 4 квітня

Гранада - Валенсія 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 77 Алмейда

Після звітного матчу Валенсія піднялася на 7 місце у турнірній таблиці. Гранада продовжує боротися за виживання - клуб посідає 19 сходинку.

Нагадаємо, що напередодні Гранада звільнила головного тренера команди.

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