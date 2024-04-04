Автором єдиного голу став Алмейда

Джерело - Чемпіон.

У перенесеній грі 26 туру іспанської Ла Ліги Валенсія на виїзді перемогла Гранаду. Матч завершився з рахунком 1:0 на користь гостей.

Українець Роман Яремчук пропустив поєдинок з Гранадою через отриману травму, яку гравець отримав у зустрічі 30 туру проти Мальорки (0:0).

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга

26 тур, 4 квітня

Гранада - Валенсія 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 77 Алмейда

Після звітного матчу Валенсія піднялася на 7 місце у турнірній таблиці. Гранада продовжує боротися за виживання - клуб посідає 19 сходинку.

Нагадаємо, що напередодні Гранада звільнила головного тренера команди.