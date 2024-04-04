Матсен хоче залишитися у клубі Бундесліги

Гравець не хоче повертатися до АПЛ

Джерело - Sky Sports.

Лівий захисник Челсі Ієн Матсен, який наразі виступає за дортмундську Боруссію на правах оренди, не зацікавлений у поверненні до своєї команди.

Про це повідомляє Sky Sports.

Футболіст хоче залишитися у німецькому клубі ще хоча б на один сезон. Боруссія у свою чергу прагне зберегти футболіста.

Матсен у нинішньому сезоні Бундесліги зіграв 11 матчів, у яких забив один гол та віддав дві результативні передачі.

Нагадаємо, що у попередньому матчі Челсі у більшості не зміг здолати одного з аутсайдерів АПЛ Бернлі. Наразі лондонці посідають 12 місце чемпіонату.

Раніше АПЛ погодила продаж контрольного пакета акцій Евертона.