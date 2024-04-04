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02.04.2024 17:33 384

Аллегрі влітку залишить Ювентус

Сьогодні 20:00 101 0
Аллегрі влітку залишить Ювентус
#Ювентус, #Массіміліано Аллегрі

Джерело - Чемпіон.

Найближчим літом Массіміліано Аллегрі залишить посаду головного тренера туринського Ювентуса.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

"Я думаю, що Аллегрі залишить Ювентус після закінчення сезону, незважаючи на те, що у нього залишився ще один рік за контрактом", - заявив Романо.

Раніше повідомлялося про те, що Аллегрі буде звільнений з Ювентуса, якщо не виправить ситуацію в найближчих матчах.

Массіміліано Аллегрі очолює Ювентус із 2021 року. Раніше він уже працював із командою у 2014 -2019 роках.

Нагадаємо, у 30 турі Серії А Ювентус на виїзді поступився Лаціо (0:1) та наразі перебуває на третій сходинці турнірної таблиці чемпіонату Італії.

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