Аллегрі влітку залишить Ювентус

Джерело - Чемпіон.

Найближчим літом Массіміліано Аллегрі залишить посаду головного тренера туринського Ювентуса.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

"Я думаю, що Аллегрі залишить Ювентус після закінчення сезону, незважаючи на те, що у нього залишився ще один рік за контрактом", - заявив Романо.

Раніше повідомлялося про те, що Аллегрі буде звільнений з Ювентуса, якщо не виправить ситуацію в найближчих матчах.

Массіміліано Аллегрі очолює Ювентус із 2021 року. Раніше він уже працював із командою у 2014 -2019 роках.

Нагадаємо, у 30 турі Серії А Ювентус на виїзді поступився Лаціо (0:1) та наразі перебуває на третій сходинці турнірної таблиці чемпіонату Італії.