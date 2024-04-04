Аллегрі влітку залишить Ювентус

Джерело - Чемпіон.
Найближчим літом Массіміліано Аллегрі залишить посаду головного тренера туринського Ювентуса.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
"Я думаю, що Аллегрі залишить Ювентус після закінчення сезону, незважаючи на те, що у нього залишився ще один рік за контрактом", - заявив Романо.
Раніше повідомлялося про те, що Аллегрі буде звільнений з Ювентуса, якщо не виправить ситуацію в найближчих матчах.
Массіміліано Аллегрі очолює Ювентус із 2021 року. Раніше він уже працював із командою у 2014 -2019 роках.
Нагадаємо, у 30 турі Серії А Ювентус на виїзді поступився Лаціо (0:1) та наразі перебуває на третій сходинці турнірної таблиці чемпіонату Італії.