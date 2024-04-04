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Минай втратив основного захисника

Сьогодні 14:05 121 0
Минай втратив основного захисника
#Минай, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Минай.

Захисник Миная Кирило Прокопчук переніс операцію та пропустить щонайменше місяць.

Про це повідомляє пресслужба закарпатського клубу. 

Оборонець травмувався у матчі 22 туру Української Прем'єр-ліги проти Олександрії (2:2). У нього лікарі діагностували перелом середньої третини правої ключиці. 

Гравцю зробили операцію. Очікується що з наступного тижня він розпочне відновлення, яке  займе від чотирьох до п’яти тижнів.

Зазначимо, що Прокопчук став гравцем закарпатського клубу на початку січня та встиг відіграти 6 матчів, в яких відзначився результативною передачею.

Раніше Динамо Київ та Минай узгодили місце догравання матчу 16 туру УПЛ.

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