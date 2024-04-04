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Кевін: Хочу бути як Адріано та Степаненко

Сьогодні 13:25 142 0
Кевін: Хочу бути як Адріано та Степаненко
#Кевін

Джерело - NV.

Зимовий новачок Шахтаря Кевін розказав, що для нього колишній нападник команди Луїс Адріано та капітан Тарас Степаненко є прикладами для наслідування.

Про це бразилець розказав в інтерв'ю NV.

"Чи є в Шахтарі той, на кого я рівняюсь? Я хотів би зрівнятися з Адріану за кількістю голів. Знаю, що він є рекордсменом клубу по кількості забитих м’ячів у футболці Шахтаря. Якщо говорити про чинних гравців, то хотів би, щоб у мене була така важлива роль в команді, як у капітана Степаненка", - сказав Кевін.

"Гірники" взимку заплатили Палмейрасу 12 млн євро за трансфер футболіста.

У складі Шахтаря Кевін відзначився 2 голами та 1 результативною передачею.

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