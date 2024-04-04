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Каррагер назвав гравця Манчестер Юнайтед якого взяв би у Ліверпуль

Сьогодні 10:29 157 0
Каррагер назвав гравця Манчестер Юнайтед якого взяв би у Ліверпуль
#Каррагер, #Ліверпуль, #Манчестер Юнайтед

Джерело - The Mirror.

Колишній захисник Ліверпуля Джеймс Каррагер вважає, що молодий талант Манчестер Юнайтед Коббі Майну міг би посилити склад "мерсисайдців".

Цитує слова легенди англійського футболу The Mirror.

"Думаю, я б узяв цього молодого хлопця, Коббі Майну. Він дуже сильно грає для свого віку. Думаю, він схожий на суперзірку. Він дійсно міг би стати справжньою суперзіркою.

Важко сказати, хто ще в "Юнайтед" насправді кращий за гравця "Ліверпуля" на тій же позиції", - сказав Каррагер.

Зазначимо, що в цьому сезоні 18-річний Майну зіграв 15 матчів у чемпіонаті Англії та забив 1 гол.

Раніше Коббі отримав дебютний виклик до збірної Англії.

Нагадаємо, 4 квітня Манчестер Юнайтед зіграє з Челсі Михайла Мудрика в межах 31 туру АПЛ.

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