Каррагер назвав гравця Манчестер Юнайтед якого взяв би у Ліверпуль

Джерело - The Mirror.
Колишній захисник Ліверпуля Джеймс Каррагер вважає, що молодий талант Манчестер Юнайтед Коббі Майну міг би посилити склад "мерсисайдців".
Цитує слова легенди англійського футболу The Mirror.
"Думаю, я б узяв цього молодого хлопця, Коббі Майну. Він дуже сильно грає для свого віку. Думаю, він схожий на суперзірку. Він дійсно міг би стати справжньою суперзіркою.
Важко сказати, хто ще в "Юнайтед" насправді кращий за гравця "Ліверпуля" на тій же позиції", - сказав Каррагер.
Зазначимо, що в цьому сезоні 18-річний Майну зіграв 15 матчів у чемпіонаті Англії та забив 1 гол.
Раніше Коббі отримав дебютний виклик до збірної Англії.
Нагадаємо, 4 квітня Манчестер Юнайтед зіграє з Челсі Михайла Мудрика в межах 31 туру АПЛ.