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Григорчук пояснив поразку від Шахтаря у Кубку України

Вчора 23:54 107 0
Григорчук пояснив поразку від Шахтаря у Кубку України
#Чорноморець, #Роман Григорчук, #Шахтар Донецьк, #Кубок України з футболу

Джерело - УПЛ ТБ.

Гравці Чорноморця допускали необов'язкові втрати м'яча під час побудови атак у матчі 1/2 фіналу Кубку України проти Шахтаря (1:4).

Про це  розповів головний тренер одеського клубу Роман Григорчук.

"Все закономірно. Шахтар був сильнішим. Вони виграли. Ми знаємо і бачили причини поразки. Глибший аналіз доповнить наше розуміння. На полі було видно перевагу суперник в класі та швидкості.

Ми були недостатньо по часу з м’ячем. Коли м’яч був в нас, ми спішили й створювали спірні ситуації. Потрібно було бути бережнішими з м’ячем. Ми могли це зробити. Але допускали такі втрати, що багато часу були в обороні, дуже низько. Наш опонент — команда дуже високого рівня, тому нам потрібно ще працювати та працювати.

Не думаю, що переїзди — основна причина поразки. Але ми не виглядали свіжими, не грали на куражі та азарті. Але це не головна причина, а одна з.

Ми не планували сидіти в обороні, це Шахтар садив нас досить низько. Першопричина, щоб цього не було — ми повинні бути більше з м’ячем. А ми швидко втрачали його, поспішали провести атаку. Шахтар легко відбирав у нас м’яч, не сідаючи до воріт, а роблячи це вище. А ми мало затримувалися на чужій половині поля", - зазначив Григорчук.

Нагадаємо, Шахтар переміг Чорноморець із рахунком 4:1 завдяки дублю Судакова та голам Сікана й Бондаренка. У "моряків" м'яч на рахунку Андрія Штогрина.

Фінал Кубку України відбудеться 15 травня у Рівному. Другий фіналіст визначиться 4 квітня, путівку розіграють Полісся та Ворскла.

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