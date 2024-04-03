Григорчук пояснив поразку від Шахтаря у Кубку України

Гравці Чорноморця допускали необов'язкові втрати м'яча під час побудови атак у матчі 1/2 фіналу Кубку України проти Шахтаря (1:4).

Про це розповів головний тренер одеського клубу Роман Григорчук.

"Все закономірно. Шахтар був сильнішим. Вони виграли. Ми знаємо і бачили причини поразки. Глибший аналіз доповнить наше розуміння. На полі було видно перевагу суперник в класі та швидкості.

Ми були недостатньо по часу з м’ячем. Коли м’яч був в нас, ми спішили й створювали спірні ситуації. Потрібно було бути бережнішими з м’ячем. Ми могли це зробити. Але допускали такі втрати, що багато часу були в обороні, дуже низько. Наш опонент — команда дуже високого рівня, тому нам потрібно ще працювати та працювати.

Не думаю, що переїзди — основна причина поразки. Але ми не виглядали свіжими, не грали на куражі та азарті. Але це не головна причина, а одна з.

Ми не планували сидіти в обороні, це Шахтар садив нас досить низько. Першопричина, щоб цього не було — ми повинні бути більше з м’ячем. А ми швидко втрачали його, поспішали провести атаку. Шахтар легко відбирав у нас м’яч, не сідаючи до воріт, а роблячи це вище. А ми мало затримувалися на чужій половині поля", - зазначив Григорчук.