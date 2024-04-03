Модрич визначився зі своїм майбутнім у Реалі

Досвідчений півзахисник мадридського Реала Лука Модрич вирішив продовжити виступати за "вершкових".

Про це повідомляє Diario Sport.

38-річний хорват прийняв пропозицію клубу щодо продовження угоди на сезон 2024/25.

Цього сезону Модрич узяв участь у 33 матчах Реала в всіх турнірах, забив 2 голи та віддав 6 результативних передач. Він захищає кольори мадридської команди з 2012 року.

Раніше журналісти повідомляли, що Лука отримав пропозиції від клубів MLS та чемпіонату Хорватії, але не називали команди.

Нагадаємо, у мережі з’явилися фото нової форми Реала — жовто-синього кольору.