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Модрич визначився зі своїм майбутнім у Реалі

Вчора 23:17 161 0
Модрич визначився зі своїм майбутнім у Реалі
#Реал Мадрид, #Лука Модрич

Джерело - football-espana.net.

Досвідчений півзахисник мадридського Реала Лука Модрич вирішив продовжити виступати за "вершкових".

Про це повідомляє Diario Sport.

38-річний хорват прийняв пропозицію клубу щодо продовження угоди на сезон 2024/25. 

Цього сезону Модрич узяв участь у 33 матчах Реала в всіх турнірах, забив 2 голи та віддав 6 результативних передач. Він захищає кольори мадридської команди з 2012 року. 

Раніше журналісти повідомляли, що Лука отримав пропозиції від клубів MLS та чемпіонату Хорватії, але не називали команди.

Нагадаємо, у мережі з’явилися фото нової форми Реала — жовто-синього кольору.

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