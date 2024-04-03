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Гравець Ніцци може перейти в іменитий клуб АПЛ

Сьогодні 17:38 97 0
Гравець Ніцци може перейти в іменитий клуб АПЛ
#Манчестер Юнайтед, #Ніцца

Джерело - Give me Sport.

Лівий захисник Ніцци Мелвін Бар потрапив у сферу інтересів Манчестер Юнайтед і може змінити клуб вже у літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє Give me Sport.

Зазначається, що проблем з переходом не має бути, оскільки обидва клуби входять до консорціуму INEOS сера Джима Реткліффа.

У поточному сезоні футболіст зіграв за свій клуб в 28 матчах і відзначився двома результативними передачами.

Нагадаємо, у межах 31 туру французької Ліги 1 Ніцца поступилася Нанту. Наразі команда посідає 5 сходинку в турнірній таблиці і відстає від четвертого Лілля на 3 очки.

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