Евертон повторив клубний антирекорд, який тримався 67 років

Джерело - Squawka.

Евертон уперше з 1957 року не може перемогти в 13 матчах чемпіонату Англії поспіль.

Відповідну статистику наводить портал Squawka.

Востаннє "іриски" перемагали ще 16 грудня, коли вдалося на виїзді здолати Бернлі з рахунком 0:2. Відтоді підопічні Шона Дайча зазнали 7 поразок та 6 разів зіграли внічию.

Вчора Евертону вдалося заробити одне очко в матчі з Ньюкаслом, але цього б не сталося, якби не Віталій Миколенко, який врятував команду, головою вибивши м’яч з лінії воріт.

Невтішна серія Евертона може закінчитися тим, з чого починалася. В суботу, 6 квітня, "іриски" прийматимуть Бернлі, який посідає передостаннє місце в Англійській Прем’єр-лізі.