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Евертон повторив клубний антирекорд, який тримався 67 років

Сьогодні 17:02 163 0
Евертон повторив клубний антирекорд, який тримався 67 років
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Евертон

Джерело - Squawka.

Евертон уперше з 1957 року не може перемогти в 13 матчах чемпіонату Англії поспіль. 

Відповідну статистику наводить портал Squawka. 

Востаннє "іриски" перемагали ще 16 грудня, коли вдалося на виїзді здолати Бернлі з рахунком 0:2. Відтоді підопічні Шона Дайча зазнали 7 поразок та 6 разів зіграли внічию. 

Вчора Евертону вдалося заробити одне очко в матчі з Ньюкаслом, але цього б не сталося, якби не Віталій Миколенко, який врятував команду, головою вибивши м’яч з лінії воріт

Невтішна серія Евертона може закінчитися тим, з чого починалася. В суботу, 6 квітня, "іриски" прийматимуть Бернлі, який посідає передостаннє місце в Англійській Прем’єр-лізі. 

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