Джерело - Чемпіон.

Саарбрюккен зупинився за крок до фіналу Кубку Німеччини. У півфіналі сенсаційна команда з третьої Бундесліги поступилася представнику другого дивізіону — Кайзерслаутерну.

Кубок Німеччини з футболу

1/2 фіналу, 2 квітня

Саарбрюккен — Кайзерслаутерн 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 - Ріттер 53, Альмамі Туре 75

Нагадаємо, що перед цим Саарбрюккен пройшов Баварію, Боруссію Менхенгладбах, франкфуртський Айнтрахт і Карлсруе. Кайзерслаутерн на шляху до фіналу вибив Кобленц, Кельн, Нюрнберг і Герту.

У фіналі Кайзерслаутерну протистоятиме переможець пари Баєр — Фортуна, який визначиться, 3 квітня. Початок матчу — о 21:45 за київським часом.