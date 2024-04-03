Джерело - офіційний сайт Манчестер Юнайтед.

Два центральних захисники Манчестер Юнайтед Лісандро Мартінес та Віктор Лінделеф пропустять щонайменше місяць через травми.

Про це повідомляє пресслужба манкуніанців.

Шведський оборонець отримав пошкодження підколінного сухожилля у матчі з Брентфордом (1:1). Аргентинець зазнав розтягнення гомілки на тренуванні.

У нинішньому сезоні Лінделеф відіграв за МЮ 27 матчів у всіх турнірах, забив 1 гол та віддав одну гольову передачу.

Лісандро Мартінес через постійні травми провів у сезоні-2023/2024 усього 11 ігор і відзначився 1 асистом.

Нагадаємо, що Манчестер Юнайтед не втримав перемогу в матчі з Брентфордом, за який виступає Єгор Ярмолюк.