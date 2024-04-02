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Левандовський вдався до хитрощів, аби не пропустити Ель Класіко

Сьогодні 22:33 155 0
Левандовський вдався до хитрощів, аби не пропустити Ель Класіко
#Барселона, #Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга, #Роберт Левандовський, #Реал Мадрид

Джерело - Mundo Deportivo.

Форвард Барселони Роберт Левандовський завдяки футбольним хитрощам убезпечив себе від дискваліфікації на матч проти Реала. 

Про це повідомляє Mundo Deportivo. 

Справа в тому, що наприкінці матчу з Лас-Пальмасом поляк надто довго йшов на заміну, за що отримав жовту картку, яка стала для нього 5-ю в поточному сезоні Ла Ліги. Таким чином Роберт буде дискваліфікований на наступний матч з Кадісом, але зможе взяти участь в Ель Класіко, яке відбудеться через один тур, 21 квітня. 

За інформацією джерела, дискваліфікація могла б бути довшою, якби арбітр вказав, що гравець навмисно отримав "гірчичник", але такого запису в протоколі немає. Отже, участі Левандовського в Ель Класіко нічого не загрожує. 

Нагадаємо, днями з’явилася інформація, що польський бомбардир остаточно визначився зі своїм майбутнім у Барселоні. 

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