Левандовський вдався до хитрощів, аби не пропустити Ель Класіко

Джерело - Mundo Deportivo.

Форвард Барселони Роберт Левандовський завдяки футбольним хитрощам убезпечив себе від дискваліфікації на матч проти Реала.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Справа в тому, що наприкінці матчу з Лас-Пальмасом поляк надто довго йшов на заміну, за що отримав жовту картку, яка стала для нього 5-ю в поточному сезоні Ла Ліги. Таким чином Роберт буде дискваліфікований на наступний матч з Кадісом, але зможе взяти участь в Ель Класіко, яке відбудеться через один тур, 21 квітня.

За інформацією джерела, дискваліфікація могла б бути довшою, якби арбітр вказав, що гравець навмисно отримав "гірчичник", але такого запису в протоколі немає. Отже, участі Левандовського в Ель Класіко нічого не загрожує.

Нагадаємо, днями з’явилася інформація, що польський бомбардир остаточно визначився зі своїм майбутнім у Барселоні.