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Кризовий топклуб хоче запросити Хаві

Сьогодні 21:08 114 0
Кризовий топклуб хоче запросити Хаві
#Аякс, #Хаві Ернандес

Джерело - Sport.es.

Аякс хоче запросити Хаві на посаду головного тренера. 

Про це повідомляє Sport.es. 

За інформацією джерела, керівництво Аякса включило іспанця в шортлист кандидатів, яких розглядають у якості наступників Джона ван Схіпа, який піде після цього сезону. 

Нагадаємо, що ще в січні Хаві оголосив про відхід з Барселони по завершенню поточної кампанії. Що цікаво, "синьо-гранатові" все ще зберігають шанси на перемогу в чемпіонаті Іспанії та Лізі чемпіонів. А Хаві, за останньою інформацією, все ж може залишитися біля керма каталонського клубу. 

Цього сезону Аякс знову залишиться без трофеїв. Команда вже вилетіла з Кубку Нідерландів та Ліги конференцій, а в чемпіонаті амстердамці відстають від лідера аж на 28 очок. 

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