Кризовий топклуб хоче запросити Хаві

Аякс хоче запросити Хаві на посаду головного тренера.

Про це повідомляє Sport.es.

За інформацією джерела, керівництво Аякса включило іспанця в шортлист кандидатів, яких розглядають у якості наступників Джона ван Схіпа, який піде після цього сезону.

Нагадаємо, що ще в січні Хаві оголосив про відхід з Барселони по завершенню поточної кампанії. Що цікаво, "синьо-гранатові" все ще зберігають шанси на перемогу в чемпіонаті Іспанії та Лізі чемпіонів. А Хаві, за останньою інформацією, все ж може залишитися біля керма каталонського клубу.

Цього сезону Аякс знову залишиться без трофеїв. Команда вже вилетіла з Кубку Нідерландів та Ліги конференцій, а в чемпіонаті амстердамці відстають від лідера аж на 28 очок.