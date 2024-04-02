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Челсі продовжив контракт із Гілкрістом

Сьогодні 19:30 99 0
Челсі продовжив контракт із Гілкрістом
Фото: Челсі
#Челсі

Джерело - Чемпіон.

Центральний захисник Алфі Гілкріст підписав новий контракт з Челсі.

Про це повідомляє прессулжба клубу АПЛ.

Новий контракт 20-річного англійця розраховано до кінця червня 2026 року. Він також включає опцію його продовження ще на рік.

"Підписання цього контракту є величезним досягненням для мене та моєї родини. Я хочу продовжувати рухатися вперед і продовжувати вдосконалюватися", — заявив Гілкріст.

Захисник перебуває у системі Челсі з 2014 року. У нинішньому сезоні він взяв участь у 12 матчах (246 хвилин) "синіх" у всіх турнірах. Результативними діями не відзначався.

Нагадаємо, у межах 30 туру Англійської Прем'єр-ліги Челсі з Михайлом Мудриком у складі зіграв унічию з Бернлі. 

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