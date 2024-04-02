Екснаставник збірної Румунії: Не хотів би зустрічатися з Україною

Джерело - Realitatea Sportiva.

Ангел Йорданеску з острахом ставиться до того, що збірній Румунії доведеться грати в одній групі з Україною.

Своїми очікуваннями від протистояння на Євро-2024 він поділився в інтерв’ю Realitatea Sportiva.

"Я спілкувався про збірну України з Мірчею Луческу. Він -- людина, яка знає український футбол краще за всіх. Він зміцнив мою думку про те, що у них є гравці з топових команд. Я б не хотів зустрічатися з Україною. Про Словаччину мало говорять, але вони вийшли на чемпіонат Європи втретє поспіль, і в них є гравці, які грають у плей-оф єврокубків", - сказав Йорданеску.

Свій перший матч на Євро-2024 Україна зіграє якраз проти Румунії. Матч відбудеться 17 червня на "Альянц Арені" в Мюнхені. Зараз румунську збірну тренує Едвард Йорданеску — син Ангела Йорданеску.

Цікаво, що вже зовсім скоро українська та румунська команди зустрінуться і в тенісі. 12-13 квітня відбудеться матчева зустріч у межах кваліфікації Кубку Біллі Джин Кінг. Поєдинки за участю Еліни Світоліної, Лесі Цуренко та інших українських тенісисток можна буде переглянути безкоштовно.