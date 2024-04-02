Визначилося майбутнє Піолі в Мілані

Джерело - Sky Sport Italia.

Стефано Піолі залишиться на посаді головного тренера Мілана на сезон 2024/25 років.

Про це повідомляє Sky Sport Italia.

На рішення керівництва "россонері" вплинули два фактори: поліпшення результатів команди останнім часом, а також відсутність гідних варіантів на заміну Піолі.

Раніше Піолі повідомив, що метою на сезон є закріпитися на третьому місці в Серії А або поліпшити позиції. Також є завдання в Лізі Європи, хоча Славія з Праги дуже сильний суперник.

Головним кандидатом на заміну Піолі називали Антоніо Конте. Пізніше він став одним з головних претендентів на посаду наставника Баварії.