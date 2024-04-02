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28.03.2024 06:38 648

Батько Яремчука знайшов роботу в аматорському клубі

Сьогодні 18:11 67 0
Батько Яремчука знайшов роботу в аматорському клубі
#Роман Яремчук

Джерело - Чемпіон.

Батько нападника національної збірної України та іспанської Валенсії Романа Яремчука Олег став помічником головного тренера в ФК Миколаїв.

Про це повідомляє пресслужба українського клубу.

Олег буде допомагати головному тренеру Віталію Шумському. Раніше посаду асистента коуча займав Василь Каюк, який нещодавно став спортивним директором черкаського ЛНЗ.

Зазначимо, що аматорський Миколаїв є постійним учасником чемпіонатів Львівської області.

Раніше Олег Яремчук працював у структурі ФК Львів.

Нагадаємо, нещодавно Роман Яремчук отримав травму, через яку орієнтовно пропустить 2-3 тижні. Напередодні Валенсія з Романом Яремчуком, який травмувався на початку зустрічі, розписала мирову нічию з Мальоркою.

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