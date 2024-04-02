Наставник Фіорентини може очолити Наполі

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Фіорентини Вінченцо Італьяно потрапив у список кандидатів на посаду наставника Наполі.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Наразі неаполітанців тренує головний тренер збірної Словаччини Франческо Кальцона.

Vincenzo #Italiano is in #Napoli’s list as candidate for the coach role for the next season. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) March 7, 2024

Фіорентина в сезоні 2023/24 під керівництвом Вінченцо Італьяно посідає 10-те місце в турнірній таблиці Серії А, набравши 43 очки в 29 матчах чемпіонату Італії.

Раніше повідомлялося, що наприкінці цієї кампанії Вінченцо Італьяно залишить Фіорентину.