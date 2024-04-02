Джерело - Daily Mail.

Колишній півзахисник Баварії Дітмар Гаманн висловив думку, що мюнхенському колективу варто призначити Жозе Моурінью тимчасовим тренером до кінця сезону.

Про це ексгравець клубу сказав в інтерв'ю для Daily Mail.

"Ви бачили матч проти Борусії, тому слід серйозно подумати про запрошення іншого тренера на останні кілька тижнів. На ринку їх багато. Мені на думку спадає Моурінью. Ви можете думати про нього все, що захочете, але в Челсі, наприклад, гравці його любили. Він також великий професіонал", – заявив Гаманн.

Раніше, титулований фахівець повідомляв, що планує очолити нову команду вже влітку.

Останній клуб, який тренував португалець, була італійська Рома. Моурінью очолював римлян з 2021 по 2024 роки. За цей час клуб виграв Лігу Конференцій у 2022 році. Це досягнення дозволило Жозе стати єдиним тренером, який зумів перемогти у всіх трьох існуючих єврокубках.