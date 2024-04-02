Головне
Стало відомо, чому Богачук чудово виглядав у рингу всі 12 раундів
Сьогодні 11:30 361
Довбик повторив досягнення Шевченка 18-річної давнини
Сьогодні 13:18 232
Тріумфальне повернення Ярмоленка та Чорноморець, який шокує: підсумки 22 туру УПЛ
Сьогодні 12:50 217
Україна з 4 медалями завершила Гран-Прі з художньої гімнастики у Франції
Сьогодні 10:51 269
Рейтинг HLTV: NAVI піднялися в топ-3, Monte продовжують падіння
Сьогодні 08:26 5923
Кемкін зацікавив європейські клуби
Вчора 21:14 471
Рух у компенсований час вирвав перемогу над ЛНЗ в 22 турі УПЛ
Вчора 19:58 6853
WBO призначила поєдинок Фундора - Кроуфорд
Вчора 19:06 610
Ґрунтовий сезон, на старт! Чого очікувати від українських тенісисток на турнірі в Чарльстоні
Вчора 16:53 618 1
Чемпіонський перстень Кобі було продано за рекордну суму
Вчора 16:29 557
Прямі трансляції

Ексгравець Баварії вважає, що клубу варто запросити Моурінью

Сьогодні 13:42 99 0
Ексгравець Баварії вважає, що клубу варто запросити Моурінью
#Баварія, #Жозе Моурінью

Джерело - Daily Mail.

Колишній півзахисник Баварії Дітмар Гаманн висловив думку, що мюнхенському колективу варто призначити Жозе Моурінью тимчасовим тренером до кінця сезону.

Про це ексгравець клубу сказав в інтерв'ю для Daily Mail.

"Ви бачили матч проти Борусії, тому слід серйозно подумати про запрошення іншого тренера на останні кілька тижнів. На ринку їх багато. Мені на думку спадає Моурінью. Ви можете думати про нього все, що захочете, але в Челсі, наприклад, гравці його любили. Він також великий професіонал", – заявив Гаманн.

Раніше, титулований фахівець повідомляв, що планує очолити нову команду вже влітку.

Останній клуб, який тренував португалець, була італійська Рома. Моурінью очолював римлян з 2021 по 2024 роки. За цей час клуб виграв Лігу Конференцій у 2022 році. Це досягнення дозволило Жозе стати єдиним тренером, який зумів перемогти у всіх трьох існуючих єврокубках.

Коментарі ()
Популярне зараз
Реал налаштований повернути Роналду Реал налаштований повернути Роналду 3185
Рух у компенсований час вирвав перемогу над ЛНЗ в 22 турі УПЛ Рух у компенсований час вирвав перемогу над ЛНЗ в 22 турі УПЛ 6853
Екстренер Динамо потрапив у скандал у новому клубі Екстренер Динамо потрапив у скандал у новому клубі 6225
Рейтинг HLTV: NAVI піднялися в топ-3, Monte продовжують падіння Рейтинг HLTV: NAVI піднялися в топ-3, Monte продовжують падіння 5923
Міранчук провалив тест на допінг Міранчук провалив тест на допінг 13733
13 українських чемпіонів та фіаско Ломаченка 13 українських чемпіонів та фіаско Ломаченка 4590
Рекомендуємо
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 50845
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 61239
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 64845 1
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 107694
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 81511
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 361856 2