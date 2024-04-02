Футболіст Барселони перейде в Атлетико

Джерело - Cadena SER.

Лівий захисник Барселони Маркос Алонсо може перейти в мадридський Атлетико у літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє Cadena SER.

Зазначається, що футболіст вже погодив умови особистого контракту з керівництвом "матрасників", однак трансфер може зірватися у разі більш вигідної пропозиції від іншого клубу.

Нагадаємо, що в січні цього року Алонсо переніс операцію на попереку. У нинішньому сезоні Маркос провів 7 ігор за каталонців у всіх турнірах, результативними діями не відзначився.

Нещодавно повідомлялося, що іспанський футболіст та керівництво команди домовилися не продовжувати контракт, який завершиться 30 червня 2024 року.