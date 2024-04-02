Головне
Стало відомо, чому Богачук чудово виглядав у рингу всі 12 раундів
Сьогодні 11:30 361
Довбик повторив досягнення Шевченка 18-річної давнини
Сьогодні 13:18 231
Тріумфальне повернення Ярмоленка та Чорноморець, який шокує: підсумки 22 туру УПЛ
Сьогодні 12:50 217
Україна з 4 медалями завершила Гран-Прі з художньої гімнастики у Франції
Сьогодні 10:51 269
Рейтинг HLTV: NAVI піднялися в топ-3, Monte продовжують падіння
Сьогодні 08:26 5923
Кемкін зацікавив європейські клуби
Вчора 21:14 471
Рух у компенсований час вирвав перемогу над ЛНЗ в 22 турі УПЛ
Вчора 19:58 6853
WBO призначила поєдинок Фундора - Кроуфорд
Вчора 19:06 610
Ґрунтовий сезон, на старт! Чого очікувати від українських тенісисток на турнірі в Чарльстоні
Вчора 16:53 618 1
Чемпіонський перстень Кобі було продано за рекордну суму
Вчора 16:29 557
Прямі трансляції

Футболіст Барселони перейде в Атлетико

Сьогодні 13:29 129 0
Футболіст Барселони перейде в Атлетико
#Барселона, #Маркос Алонсо, #Атлетико Мадрид

Джерело - Cadena SER.

Лівий захисник Барселони Маркос Алонсо може перейти в мадридський Атлетико у літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє Cadena SER.

Зазначається, що футболіст вже погодив умови особистого контракту з керівництвом "матрасників", однак трансфер може зірватися у разі більш вигідної пропозиції від іншого клубу.

Нагадаємо, що в січні цього року Алонсо переніс операцію на попереку. У нинішньому сезоні Маркос провів 7 ігор за каталонців у всіх турнірах, результативними діями не відзначився.

Нещодавно повідомлялося, що іспанський футболіст та керівництво команди домовилися не продовжувати контракт, який завершиться 30 червня 2024 року.

Коментарі ()
Популярне зараз
Рейтинг HLTV: NAVI піднялися в топ-3, Monte продовжують падіння Рейтинг HLTV: NAVI піднялися в топ-3, Monte продовжують падіння 5923
13 українських чемпіонів та фіаско Ломаченка 13 українських чемпіонів та фіаско Ломаченка 4590
Міранчук провалив тест на допінг Міранчук провалив тест на допінг 13731
Реал налаштований повернути Роналду Реал налаштований повернути Роналду 3184
Рух у компенсований час вирвав перемогу над ЛНЗ в 22 турі УПЛ Рух у компенсований час вирвав перемогу над ЛНЗ в 22 турі УПЛ 6853
Екстренер Динамо потрапив у скандал у новому клубі Екстренер Динамо потрапив у скандал у новому клубі 6208
Рекомендуємо
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 30446
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 57383 1
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 117909
Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 47962 1
Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 6581 2
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 92410