Захисник Барселони безплатно покине команду влітку

Захисник Барселони Маркос Алонсо залишить каталонський клуб улітку.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Іспанський футболіст та керівництво команди домовилися не продовжувати контракт, який завершиться 30 червня 2024 року.

Романо зазначає, що оборонець "блаугранас" Серджі Роберто також може покинути клуб. На рішення іспанця вплине майбутнє Хаві в команді. Напередодні з'явилася інформація, що Роберто готовий продовжити угоду з Барселоною.

🚨🔵🔴 Understand Marcos Alonso will leave Barcelona as free agent at the end of the current season.



Massive respect between club and player but he’s leaving in June, decision made.



🇪🇸 Sergi Roberto could also leave for free but final decision will also depend on Xavi’s future. pic.twitter.com/Ec6b7bZAWP