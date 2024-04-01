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Захисник Барселони безплатно покине команду влітку

Сьогодні 18:27 165 0
Захисник Барселони безплатно покине команду влітку
Фото: Getty Images
#Барселона, #Маркос Алонсо, #Серджі Роберто

Джерело - Чемпіон.

Захисник Барселони Маркос Алонсо залишить каталонський клуб улітку.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Іспанський футболіст та керівництво команди домовилися не продовжувати контракт, який завершиться 30 червня 2024 року.

Романо зазначає, що оборонець "блаугранас" Серджі Роберто також може покинути клуб. На рішення іспанця вплине майбутнє Хаві в команді. Напередодні з'явилася інформація, що Роберто готовий продовжити угоду з Барселоною.

Нагадаємо, що в січні цього року Алонсо переніс операцію на поперекуУ нинішньому сезоні Маркос провів 7 ігор за каталонців у всіх турнірах, результативними діями не відзначився.

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