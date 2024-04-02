Колишній футболіст Гірник-Спорт розповів про договірний матч проти колишнього Іллічивця

Колишній футболіст Гірник-Спорт Юрій Малєй розкрив деталі договірного матчу Першої ліги України проти Іллічівця, який потім змінив назву на Маріуполь.

Його слова наводить Український Футбол.

"З таким зіштовхнувся вперше в житті. З Сергієм Гаращенковим, клоуном, який і заварив усю цю кашу, я жив в одній кімнаті. Це хороший футболіст, але не людина. Він мене перевіряв, вів розмови про договірний матч, але припиняв ці розмови. Хотів піти й розповісти усе Ігорю Валентиновичу, проте подумав, що якщо старожили команди не в курсі, то і я лізти не буду.

Щодо гри з Іллічивцем, то перший там починався нормально, а потім суперники перестали грати. Ми забили і виграли перший тайм. А у другому все пішло шкереберть. Фланги ще трималися, а ось центр поля та захисту возили, але воротар відбивав удар за ударом, тож захист почав провалюватися ще більше. Маріупольці перемогли – 3:1, а потім виявилось, що Гірник-Спорт мав виграти перший тайм, а другий програти з різницею в 2 та більше м’ячів.

Виявилось, що Гаращенков пропонував здати гру також Ігорю Кірієнку та Олександру Ломку. Вони його послали, але теж не надали цій пропозиції значення. Потім мене викликали на розмову до керівництва. Ми підписали заяву на проходження поліграфа. Я, Кірієнко, Ломко – були не проти, а Гаращенков, Гарбач та Марусич почали коливатись. Згодом "щури" пропали і повернулись лише увечері, п’яні. Тоді все стало зрозуміло" - сказав колишній футболіст.