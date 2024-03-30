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Українська Перша Ліга-2023/24 - Група "Вибування": календар та результати матчів, турнірна таблиця

Сьогодні 15:45 3531 0
Українська Перша Ліга-2023/24 - Група "Вибування": календар та результати матчів, турнірна таблиця
#Буковина, #Гірник Спорт, #Діназ, #Кремінь, #Металіст, #Металург, #Нива Тернопіль, #Поділля, #Чернігів, #Хуст

Джерело - Чемпіон.

22 березня 2024 року стартував другий етап футбольного сезону-2023/24 в українській Першій лізі. 

За результатами першого етапу команди, які посіли з шостого по десяте місця груп А та Б сформували групу  вибування у боротьбі за збереження місця у Першій лізі з урахуванням показників першого етапу в іграх між собою. 

Пропонуємо Вашій увазі календар матчів групи вибування. У календарі вказано базові дати зустрічей. При надходженні детальнішої інформації щодо дати і часу поєдинків календар буде оновлюватися.

Турнірна таблиця

Календар матчів групи вибування української Першої ліги:

Перше коло
1 тур

22 березня 2024 рік 

  • 12:00. Гірник-Спорт - Нива (Тернопіль) 0:1

23 березня 2024 рік

  • 12:00. Чернігів - Поділля 2:2
  • 13:00. Металург - Хуст 1:4

24 березня 2024 рік

  • 12:00. Кремінь - Металіст 0:0
  • 12:30. Діназ - Буковина 0:2

2 тур

29 березня 2024 рік 

  • 12:30. Поділля - Кремінь 3:1

30 березня 2024 рік

  • 12:00. Хуст - Гірник-Спорт 4:2
  • 13:00. Нива (Тернопіль) - Діназ 1:4
  • 13:30. Буковина - Чернігів 4:0

31 березня 2024 рік

  • 12:30. Металіст - Металург

3 тур

6 квітня 2024 рік 

  • Діназ - Поділля
  • Чернігів - Хуст
  • Кремінь - Буковина
  • Гірник-Спорт - Металіст 
  • Металург - Нива (Тернопіль)

4 тур

13 квітня 2024 рік 

  • Поділля - Металург
  • Буковина - Гірник-Спорт
  • Хуст - Кремінь
  • Нива (Тернопіль) - Чернігів
  • Металіст - Діназ
5 тур

20 квітня 2024 рік 

  • Діназ - Хуст
  • Чернігів - Металіст
  • Кремінь - Нива (Тернопіль)
  • Гірник-Спорт - Поділля
  • Металург - Буковина
Друге коло
6 тур

27 квітня 2024 рік 

  • Буковина - Діназ
  • Поділля - Чернігів
  • Металіст - Кремінь
  • Нива (Тернопіль) - Гірник-Спорт
  • Хуст - Металург

7 тур

4 травня 2024 рік

  • Металург - Металіст
  • Гірник-Спорт - Хуст 
  • Кремінь - Поділля
  • Чернігів - Буковина
  • Діназ - Нива (Тернопіль)

8 тур

11 травня 2024 рік 

  • Поділля - Діназ
  • Хуст - Чернігів
  • Буковина - Кремінь
  • Металіст - Гірник-Спорт
  • Нива (Тернопіль) - Металург

9 тур

18 травня 2024 рік 

  • Діназ - Металіст 
  • Чернігів - Нива (Тернопіль)
  • Кремінь - Хуст
  • Гірник-Спорт - Буковина
  • Металург - Поділля

10 тур

25 травня 2024 рік 

  • Буковина - Металург
  • Поділля - Гірник-Спорт
  • Нива (Тернопіль) - Кремінь
  • Металіст - Чернігів
  • Хуст - Діназ
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