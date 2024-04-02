Сенсаційний Саарбрюкен зіграє з Кайзерслаутерном у півфіналі Кубку Німеччини

Джерело - Чемпіон.

Андердог Саарбрюкен із третього німецького дивізіону протистоятиме Кайзерслаутерну з другої ліги в 1/2 фіналу Кубку Німеччини з футболу сезону-2023/2024.

Початок гри - 2 квітня о 21:45 за київським часом.

4 квітня відбудеться інша зустріч півфіналу: Баєр Леверкузен - Дюссельдорф.

Нагадаємо, Кайзер обіграв берлінську Герту в 1/4 фіналу кубку.

Саарбрюккен у чвертьфіналі вибив Боруссію Менхенгладбах, а на попередній стадії пройшов Баварію. Наприкінці минулого року сенсаційна команда з Дивізіону 3 переглядала вихованця київського Динамо Євгена Опанасенка.

Раніше ми повідомляли, що збірній Німеччини заборонили використовувати 44-й ігровий номер.