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Ювентус прийматиме Лаціо у першому матчі 1/2 фіналу Кубку Італії

Сьогодні 11:45 84 0
Ювентус прийматиме Лаціо у першому матчі 1/2 фіналу Кубку Італії
#Віктор Коваленко, #Лаціо, #Ювентус, #Руслан Малиновський

Джерело - Чемпіон.

Туринський Ювентус вдома зіграє з римським Лаціо у першій зустрічі півфіналу Кубку Італії з футболу.

Початок гри - 2 квітня о 22:00 за Києвом.

Матч-відповідь пройде у Римі 23 квітня.

3 квітня відбудеться інша гра 1/2 фіналу: Аталанта - Фіорентина.

Нагадаємо, цими вихідними Лаціо на останніх хвилинах переміг Ювентус.

Напередодні у 30 турі італійської Серії А відбулося п'ять поєдинків.

Зокрема, Емполі програв лідеру чемпіонату міланському Інтеру. Український півзахисник Емполі Коваленко увесь матч провів на лаві запасних.

Раніше ми повідомляли, що колишній гравець Аталанти, який захищає кольори Дженоа, українець Руслан Малиновський обурився спільному посту клуба в Instagram з офіційним акаунтом національної збірної Росії з футболу. Руслан під дописом італійською мовою написав "Ганьба вам".

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