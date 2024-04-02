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Борнмут Забарного прийматиме Кристал Пелес, Евертон Миколенка зіграє з Ньюкаслом: розклад матчів 31 туру АПЛ

Сьогодні 10:24 159 0
Борнмут Забарного прийматиме Кристал Пелес, Евертон Миколенка зіграє з Ньюкаслом: розклад матчів 31 туру АПЛ
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Ілля Забарний, #Віталій Миколенко

Джерело - Чемпіон.

У 31 турі Англійської Прем'єр-ліги з футболу сезону-2023/24 пройдуть п'ять зустрічей.

Зокрема, Евертон Віталія Миколенка зустрінеться з Ньюкаслом, а Борнмут Іллі Забарного прийматиме Кристал Пелес.

Розклад матчів АПЛ 2 квітня

  • 21:30. Ноттінгем - Фулгем
  • 21:30. Ньюкасл - Евертон
  • 21:45. Бернлі - Вулвергемптон
  • 21:45. Борнмут - Кристал Пелес
  • 21:45. Вест Гем - Тоттенгем

У минулому турі чемпіонату Англії Забарний допоміг Борнмуту здолати саме Евертон Миколенка. Останній не брав участь у протистоянні через хворобу.

Забарний: Я думав повернутися і піти воювати

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