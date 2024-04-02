Борнмут Забарного прийматиме Кристал Пелес, Евертон Миколенка зіграє з Ньюкаслом: розклад матчів 31 туру АПЛ

Джерело - Чемпіон.

У 31 турі Англійської Прем'єр-ліги з футболу сезону-2023/24 пройдуть п'ять зустрічей.

Зокрема, Евертон Віталія Миколенка зустрінеться з Ньюкаслом, а Борнмут Іллі Забарного прийматиме Кристал Пелес.

Розклад матчів АПЛ 2 квітня

21:30. Ноттінгем - Фулгем

21:30. Ньюкасл - Евертон

21:45. Бернлі - Вулвергемптон

21:45. Борнмут - Кристал Пелес

21:45. Вест Гем - Тоттенгем

У минулому турі чемпіонату Англії Забарний допоміг Борнмуту здолати саме Евертон Миколенка. Останній не брав участь у протистоянні через хворобу.

Забарний: Я думав повернутися і піти воювати