Борнмут Забарного прийматиме Кристал Пелес, Евертон Миколенка зіграє з Ньюкаслом: розклад матчів 31 туру АПЛ

Джерело - Чемпіон.
У 31 турі Англійської Прем'єр-ліги з футболу сезону-2023/24 пройдуть п'ять зустрічей.
Зокрема, Евертон Віталія Миколенка зустрінеться з Ньюкаслом, а Борнмут Іллі Забарного прийматиме Кристал Пелес.
Розклад матчів АПЛ 2 квітня
- 21:30. Ноттінгем - Фулгем
- 21:30. Ньюкасл - Евертон
- 21:45. Бернлі - Вулвергемптон
- 21:45. Борнмут - Кристал Пелес
- 21:45. Вест Гем - Тоттенгем
У минулому турі чемпіонату Англії Забарний допоміг Борнмуту здолати саме Евертон Миколенка. Останній не брав участь у протистоянні через хворобу.