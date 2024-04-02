Почеттіно назвав найкращого гравця Челсі

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Челсі Маурісіо Почеттіно вважає Коула Палмера найкращим гравцем своєї команди.

Його слова передає CFC News Report.

🚨🗣️ Pochettino admits Cole Palmer is Chelsea's best player:



“It’s so obvious, he is a good example for the rest. You can see that when the team is struggling, they give the ball to him." #CFC pic.twitter.com/N8f4S7LWBL — Williams ©️ (@CFCNewsReport) April 1, 2024

У поточному сезоні молодий півзахисник зіграв за свій клуб 38 матчів, забив 18 м'ячів та віддав 12 результативних передач.

Нагадаємо, у межах 30 туру Англійської Прем'єр-ліги Челсі з Михайлом Мудриком зіграв унічию з Бернлі, у складі лондонського клубу дублем відзначився Палмер.