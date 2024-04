Почеттіно назвав найкращого гравця Челсі

Головний тренер Челсі Маурісіо Почеттіно вважає Коула Палмера найкращим гравцем своєї команди.

Його слова передає CFC News Report.

🚨🗣️ Pochettino admits Cole Palmer is Chelsea's best player:



“It’s so obvious, he is a good example for the rest. You can see that when the team is struggling, they give the ball to him." #CFC pic.twitter.com/N8f4S7LWBL