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Почеттіно назвав найкращого гравця Челсі

Сьогодні 09:42 72 0
Почеттіно назвав найкращого гравця Челсі
#Челсі, #Маурісіо Почеттіно, #Коул Палмер

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Челсі Маурісіо Почеттіно вважає Коула Палмера найкращим гравцем своєї команди.

Його слова передає CFC News Report.

У поточному сезоні молодий півзахисник зіграв за свій клуб 38 матчів, забив 18 м'ячів та віддав 12 результативних передач.

Нагадаємо, у межах 30 туру Англійської Прем'єр-ліги Челсі з Михайлом Мудриком зіграв унічию з Бернлі, у складі лондонського клубу дублем відзначився Палмер.

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