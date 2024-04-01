Реал готує трансфер 18-річного захисника Лілля

Іспанський Реал влітку може підписати захисник французького Лілля Лені Йоро.

Про це повідомляє Marca.

"Вершкові" у міжсезоння хочуть підсилити лінію захисту. Одним із варіантів підсилення складу розглядається 18-річний оборонець Лілля Лені Йоро, який зумів у цьому сезоні пробитися в основний склад команди.

Наразі мадридці активно працюють над трансфером футболіста. Захисник не планує продовжувати контракт з клубом, чинний до 30 червня 2025 року.

У сезоні-2023/24 він зіграв у 36 матчах, у яких забив три голи. Портал Transfermarkt оцінює француза в 40 млн євро.

Раніше повідомлялося, що нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе підписав 5-річний контракт із Реалом. Також сторони погодили підписний бонус за перехід француза в якості вільного агента. Кіліан отримає 50 млн євро за підписання контракту з мадридцями.