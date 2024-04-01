Головне
Рух у компенсований час вирвав перемогу над ЛНЗ в 22 турі УПЛ
Сьогодні 19:58 3039
WBO призначила поєдинок Фундора - Кроуфорд
Сьогодні 19:06 272
Ґрунтовий сезон, на старт! Чого очікувати від українських тенісисток на турнірі в Чарльстоні
Сьогодні 16:53 398 1
Чемпіонський перстень Кобі було продано за рекордну суму
Сьогодні 16:29 363
13 українських чемпіонів та фіаско Ломаченка
Сьогодні 16:05 3790
Збірна України з ММА виграла загальний залік чемпіонату Європи в трьох вікових категоріях
Сьогодні 14:25 250
Власник Формули-1 придбав контрольний пакет акцій MotoGP
Сьогодні 13:58 4729
Рейтинг WTA: Світоліна зберегла статус першої ракетки України, Калініна піднялась на три позиції
Сьогодні 12:00 389123 12
Рейтинг ATP: прорив Урсу, рекорд Джоковича
Сьогодні 10:27 94650
Сіннер розібрався з Дімітровим у фіналі Мастерса в Маямі
Вчора 23:45 734
Прямі трансляції

Реал готує трансфер 18-річного захисника Лілля

Сьогодні 20:55 128 0
Реал готує трансфер 18-річного захисника Лілля
#Лілль, #Реал Мадрид, #Футбольні трансфери

Джерело - marca.com.

Іспанський Реал влітку може підписати захисник французького Лілля Лені Йоро.

Про це повідомляє Marca.

"Вершкові" у міжсезоння хочуть підсилити лінію захисту. Одним із варіантів підсилення складу розглядається 18-річний оборонець Лілля Лені Йоро, який зумів у цьому сезоні пробитися в основний склад команди. 

Наразі мадридці активно працюють над трансфером футболіста. Захисник не планує продовжувати контракт з клубом, чинний до 30 червня 2025 року.

У сезоні-2023/24 він зіграв у 36 матчах, у яких забив три голи. Портал Transfermarkt оцінює француза в 40 млн євро.

Раніше повідомлялося, що нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе підписав 5-річний контракт із Реалом. Також сторони погодили підписний бонус за перехід француза в якості вільного агента. Кіліан отримає 50 млн євро за підписання контракту з мадридцями.

Коментарі ()
Популярне зараз
Власник Формули-1 придбав контрольний пакет акцій MotoGP Власник Формули-1 придбав контрольний пакет акцій MotoGP 4729
Рейтинг WTA: Світоліна зберегла статус першої ракетки України, Калініна піднялась на три позиції Рейтинг WTA: Світоліна зберегла статус першої ракетки України, Калініна піднялась на три позиції 389123 12
Реал з Луніним переміг Атлетик, Жирона з дублем Довбика здолала Бетіс: результати 30 туру Ла Ліги Реал з Луніним переміг Атлетик, Жирона з дублем Довбика здолала Бетіс: результати 30 туру Ла Ліги 14368
Рейтинг ATP: прорив Урсу, рекорд Джоковича Рейтинг ATP: прорив Урсу, рекорд Джоковича 94650
Міранчук провалив тест на допінг Міранчук провалив тест на допінг 4230
NAVI виграли турнір PGL Major Copenhagen 2024 з CS 2 NAVI виграли турнір PGL Major Copenhagen 2024 з CS 2 21128 3
Рекомендуємо
Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного 20918 1
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 30440
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 36358
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 70371
Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 6573 2
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 117894