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Перша група арбітрів УПЛ пройшла поліграф - джерело

Сьогодні 19:35 115 0
Перша група арбітрів УПЛ пройшла поліграф - джерело

Джерело - Чемпіон.

Під час паузи на матчі збірних перша група українських арбітрів пройшла тестування на детекторі брехні.

Про це повідомляє український журналіст Володимир Звєров.

Запитання стосувалися роботи суддів у весняній частині сезону. У першій тестовій групі були один головний арбітр, один помічник та один спостерігач арбітражу.

Нагадаємо, що це нововведення запровадили новий президент УАФ Андрій Шевченко та новий голова суддівського корпусу Катерина Монзуль.

Раніше керманич Української асоціації футболу обіцяв, що за підсумками сезону всі арбітри мають пройти поліграф, інакше їх не допустять до роботи.

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