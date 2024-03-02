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Шевченко розповів про майбутнє арбітрів, які не пройдуть поліграф

Сьогодні 16:39 220 0
Шевченко розповів про майбутнє арбітрів, які не пройдуть поліграф
#Збірна України з футболу, #Українська асоціація футболу (УАФ), #Андрій Шевченко

Джерело - Чемпіон.

Очільник Української асоціації футболу Андрій Шевченко сьогодні, 2 березня, повідомив, що не допустить до роботи арбітрів, які не пройдуть поліграф.

"Ми розглядаємо поліграф як можливість отримання додаткової інформації, щоб розуміти, з якими арбітрами ми можемо працювати, а з якими — ні.

Ефективність цього методу мені підтвердили співробітники спецслужб, представники компаній, які використовують цю технологію. Тому якщо арбітр не пройде поліграф - він не повернеться до роботи.

Чи будуть перевірятися минулі історії? Ні, минулі - ні. Ми стартуємо з чистого аркуша", - зазначив Шевченко у інтерв’ю Tribuna.

Також він сьогодні повідомив, що УАФ наразі веде перемовини з фірмою, яка замінить діючого партнера Joma. Саме остання компанія зараз екіпірує головну збірну країни.

Нагадаємо, 25 січня Андрія Шевченка обрано новим президентом Української асоціації футболу.

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