Очільник Української асоціації футболу Андрій Шевченко сьогодні, 2 березня, повідомив, що не допустить до роботи арбітрів, які не пройдуть поліграф.

"Ми розглядаємо поліграф як можливість отримання додаткової інформації, щоб розуміти, з якими арбітрами ми можемо працювати, а з якими — ні.

Ефективність цього методу мені підтвердили співробітники спецслужб, представники компаній, які використовують цю технологію. Тому якщо арбітр не пройде поліграф - він не повернеться до роботи.

Чи будуть перевірятися минулі історії? Ні, минулі - ні. Ми стартуємо з чистого аркуша", - зазначив Шевченко у інтерв’ю Tribuna.