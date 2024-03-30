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28.03.2024 02:00 402

Любенович намагався запросити в Минай гравця, який вже завершив кар’єру

Сьогодні 08:25 178 0
Любенович намагався запросити в Минай гравця, який вже завершив кар’єру
#Максим Білий, #Будківський, #Минай, #Ткачук, #Чемпіонат України, УПЛ, #Сергій Рибалка, #Желько Любенович

Джерело - ТаТоТаке.

Головний тренер Миная Желько Любенович запрошував у команду футболіста, який на початку цього року повісив бутси  на цвях. 

Про роботу клубу на трансферному ринку наставник закарпатців розповів в інтерв’ю ТаТоТаке. 

"Знаєте, кого я хотів запросити, але не вийшло? Він зараз саме отримав травму - Ткачук із Металіста 1925. Ми знайомі давно, грали разом. Я навіть Макса Білого запрошував, який завершив кар’єру. Він сказав: "Ні, я завершую кар’єру". Рибалка - хороший футболіст, якісний. Я був би не проти, якби він грав у моїй команді.

Зараз багато хороших нападників в Україні. Я би взяв до себе Будківсього. Я з ним грав раніше, ми добре розуміли один одного. Люблю таких високих нападників, які чіпляються за м’яч, багато забивають", - сказав Любенович. 

Нагадаємо, у весняній частині сезону Минай здобув уже дві перемоги, а в 17 матчах осіннього етапу - жодної. Команда Любеновича досі перебуває на останньому місці, але відставання від зони перехідних матчів скоротилося до трьох очок.

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