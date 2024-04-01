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Постекоглу - про підписання Вернера: Це було чудовим рішенням

Сьогодні 16:47 114 0
Постекоглу - про підписання Вернера: Це було чудовим рішенням
#РБ Лейпциг, #Тоттенгем, #Тімо Вернер, #Анге Постекоглу

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Тоттенгема Анге Постекоглу задоволений грою нападника Тімо Вернера, який виступає за "шпор" на правах оренди з Лейпцига.

Про це австралієць розповів напередодні матчу 31 туру англійської Прем'єр-ліги проти Вест Гема.

"Рішення про повноцінний трансфер буде прийнято у відповідний час. Я вважаю, що він був чудовим підписанням. Вернер був дійсно важливою частиною нашої структури, і я думаю, що він також може стати краще", - сказав Постекоглу.

Раніше повідомлялося, що німецький нападник визначився щодо свого майбутнього.

У другій половині поточного сезону форвард у 9 матчах забив 2 голи та віддав 2 асисти. Сума викупу Вернера з Лейпцига складає 17 млн євро.

Для Тімо це друга спроба заграти в АПЛ. З 2020 по 2022 рік німець виступав у складі Челсі (89 матчів, 23 голи, 21 асист), з яким виграв Лігу чемпіонів (2020/21), але влітку 2022-го повернувся у Лейпциг.

Тоттенгем у 30 турі АПЛ переграв Лутон (2:1). Наразі команда посідає 5 місце у турнірній таблиці чемпіонату з 56 очками в активі.

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