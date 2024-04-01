Скрипник: Нам не соромно за поразку від Зорі

Металіст 1925 не заслужив на поразку від луганської Зорі в матчі 22 туру Української Прем'єр-ліги (1:2).

Таку думку висловив головний тренер "жовто-синіх" Віктор Скрипни.

"Нам не вистачило забитих м'ячів. Я це й команді сказав, що мені не соромно за цю поразку, ми грали з дуже потужною командою на рівних. Індивідуальну майстерність футболістів ми також бачимо на футбольному полі. Але самовіддача, побудова гри, ставлення до справи - були на рівні.

За грою - нічия була б більш справедливим підсумком. На жаль, футбол є таким. Нам тільки залишається готуватися до наступних матчів.

Ми не маємо права опускати руки. У нас ще є матчі, де ми можемо себе врятувати, треба дочекатися на перемогу, на яку ми вже дуже довго чекаємо", - сказав Скрипник.