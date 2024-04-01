Скрипник: Нам не соромно за поразку від Зорі

Джерело - metalist1925.com.
Металіст 1925 не заслужив на поразку від луганської Зорі в матчі 22 туру Української Прем'єр-ліги (1:2).
Таку думку висловив головний тренер "жовто-синіх" Віктор Скрипни.
"Нам не вистачило забитих м'ячів. Я це й команді сказав, що мені не соромно за цю поразку, ми грали з дуже потужною командою на рівних. Індивідуальну майстерність футболістів ми також бачимо на футбольному полі. Але самовіддача, побудова гри, ставлення до справи - були на рівні.
За грою - нічия була б більш справедливим підсумком. На жаль, футбол є таким. Нам тільки залишається готуватися до наступних матчів.
Ми не маємо права опускати руки. У нас ще є матчі, де ми можемо себе врятувати, треба дочекатися на перемогу, на яку ми вже дуже довго чекаємо", - сказав Скрипник.
Зазначимо, що Металіст 1925 після поразки від Зорі залишився на 15-й сходинці чемпіонату України з 16 балами в активі. Харків'яни не можуть перемогти вже у 10 матчах поспіль (9 поразок та 1 нічия).
Наступний матч команда зіграє 7 квітня проти Колоса.