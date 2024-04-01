Головне
Ґрунтовий сезон, на старт! Чого очікувати від українських тенісисток на турнірі в Чарльстоні
Сьогодні 16:53 202
Чемпіонський перстень Кобі було продано за рекордну суму
Сьогодні 16:29 171
13 українських чемпіонів та фіаско Ломаченка
Сьогодні 16:05 3554
Збірна України з ММА виграла загальний залік чемпіонату Європи в трьох вікових категоріях
Сьогодні 14:25 216
Власник Формули-1 придбав контрольний пакет акцій MotoGP
Сьогодні 13:58 4179
Рейтинг WTA: Світоліна зберегла статус першої ракетки України, Калініна піднялась на три позиції
Сьогодні 12:00 388192 12
Рейтинг ATP: прорив Урсу, рекорд Джоковича
Сьогодні 10:27 94468
Сіннер розібрався з Дімітровим у фіналі Мастерса в Маямі
Вчора 23:45 690
NAVI виграли турнір PGL Major Copenhagen 2024 з CS 2
Вчора 23:37 20436 3
Арсенал без Зінченка зіграв в суху нічию з Сіті, Ліверпуль переміг Брайтон: результати матчів 30 туру АПЛ
Вчора 20:41 899
Прямі трансляції

Скрипник: Нам не соромно за поразку від Зорі

Сьогодні 16:42 115 0
Скрипник: Нам не соромно за поразку від Зорі
#Металіст 1925, #Чемпіонат України, УПЛ, #Віктор Скрипник, #Зоря Луганськ

Джерело - metalist1925.com.

Металіст 1925 не заслужив на поразку від луганської Зорі в матчі 22 туру Української Прем'єр-ліги (1:2).

Таку думку висловив головний тренер "жовто-синіх" Віктор Скрипни.

"Нам не вистачило забитих м'ячів. Я це й команді сказав, що мені не соромно за цю поразку, ми грали з дуже потужною командою на рівних. Індивідуальну майстерність футболістів ми також бачимо на футбольному полі. Але самовіддача, побудова гри, ставлення до справи - були на рівні. 

За грою - нічия була б більш справедливим підсумком. На жаль, футбол є таким. Нам тільки залишається готуватися до наступних матчів.

Ми не маємо права опускати руки. У нас ще є матчі, де ми можемо себе врятувати, треба дочекатися на перемогу, на яку ми вже дуже довго чекаємо", - сказав Скрипник.

Зазначимо, що Металіст 1925 після поразки від Зорі залишився на 15-й сходинці чемпіонату України з 16 балами в активі. Харків'яни не можуть перемогти вже у 10 матчах поспіль (9 поразок та 1 нічия).

Наступний матч команда зіграє 7 квітня проти Колоса.

Коментарі ()
Популярне зараз
Рейтинг WTA: Світоліна зберегла статус першої ракетки України, Калініна піднялась на три позиції Рейтинг WTA: Світоліна зберегла статус першої ракетки України, Калініна піднялась на три позиції 388192 12
Рейтинг ATP: прорив Урсу, рекорд Джоковича Рейтинг ATP: прорив Урсу, рекорд Джоковича 94468
Динамо відсвяткувало повернення Ярмоленка розгромом Ворскли в 22 турі УПЛ Динамо відсвяткувало повернення Ярмоленка розгромом Ворскли в 22 турі УПЛ 12074
Реал з Луніним переміг Атлетик, Жирона з дублем Довбика здолала Бетіс: результати 30 туру Ла Ліги Реал з Луніним переміг Атлетик, Жирона з дублем Довбика здолала Бетіс: результати 30 туру Ла Ліги 14057
NAVI виграли турнір PGL Major Copenhagen 2024 з CS 2 NAVI виграли турнір PGL Major Copenhagen 2024 з CS 2 20436 3
Забив уперше з січня і відразу — двічі: дубль Довбика приніс Жироні перемогу в матчі Ла Ліги Забив уперше з січня і відразу — двічі: дубль Довбика приніс Жироні перемогу в матчі Ла Ліги 13103
Рекомендуємо
34 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 34 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 65335
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 106361
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 339069 9
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 321727
Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони 16454 2
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 117888