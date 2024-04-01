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Боруссія може призначити спортдиректора, який у попередньому клубі просував трансфер з Росії

Сьогодні 15:03 117 0
Боруссія може призначити спортдиректора, який у попередньому клубі просував трансфер з Росії
#Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1, #Боруссії Дортмунд

Джерело - Твіттер Флоріана Плеттенберга.

Свен Міслінтат може повернутися в Боруссію Дортмунд. 

Про це повідомляє журналіст німецького Sky Sports Флоріан Плеттенберг. 

Для 51-річного німця це може стати поверненням у клуб, у якому він розпочинав свою діяльність у футбольному менеджменті. В 1990-х Міслінтат працював аналітиком Боруссії, а у період з 2006-го по 2017-й обіймав посади скаута, шеф-скаута і спортивного директора. 

Після періоду в Дортмунді Свен долучився до проєктів Арсенала та Штутгарта. Минулого року він став технічним директором Аякса, але вже за кілька місяців клуб вирішив звільнити фахівця.

Цікаво, що протягом літнього трансферного вікна-2023 Міслінтат лобіював трансфер півзахисника Краснодара Едуарда Сперцяна, але наглядова рада вирішила, що вести переговори з російським клубом - це неправильно з моральної точки зору. 

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