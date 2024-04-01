Боруссія може призначити спортдиректора, який у попередньому клубі просував трансфер з Росії

Джерело - Твіттер Флоріана Плеттенберга.

Свен Міслінтат може повернутися в Боруссію Дортмунд.

Про це повідомляє журналіст німецького Sky Sports Флоріан Плеттенберг.

Для 51-річного німця це може стати поверненням у клуб, у якому він розпочинав свою діяльність у футбольному менеджменті. В 1990-х Міслінтат працював аналітиком Боруссії, а у період з 2006-го по 2017-й обіймав посади скаута, шеф-скаута і спортивного директора.

Після періоду в Дортмунді Свен долучився до проєктів Арсенала та Штутгарта. Минулого року він став технічним директором Аякса, але вже за кілька місяців клуб вирішив звільнити фахівця.

Цікаво, що протягом літнього трансферного вікна-2023 Міслінтат лобіював трансфер півзахисника Краснодара Едуарда Сперцяна, але наглядова рада вирішила, що вести переговори з російським клубом - це неправильно з моральної точки зору.