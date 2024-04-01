Реал залучатиме 17-річного Ендріка до першої команди

Джерело - Чемпіон.
Мадридський Реал має намір залучати 17-річного нападника Ендріка до першої команди після його приєднання в липні 2024 року.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Бразилець, який наразі виступає за Палмейрас, не піде в оренду або в Кастилью (другий склад Реала, - прим.).
Ендрік виступатиме за першу команду Реала, як зазначено в його контракті, що був підписаний у грудні 2022 року.
⚪️🇧🇷 Real Madrid never considered an option to loan Endrick to Palmeiras or elsewhere until December, not even sending him to Castilla team.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 1, 2024
Endrick will play for Real Madrid first team from day 1 in July, as agreed when he signed for the club in December 2022. pic.twitter.com/ynhgXPLtCp
Напередодні Ендрік двічі відзначився за збірну Бразилії. Дебютний гол 17-річний нападник забив Англії, після чого святкував взяття воріт у грі з Іспанією.