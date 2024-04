Реал залучатиме 17-річного Ендріка до першої команди

Мадридський Реал має намір залучати 17-річного нападника Ендріка до першої команди після його приєднання в липні 2024 року.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Бразилець, який наразі виступає за Палмейрас, не піде в оренду або в Кастилью (другий склад Реала, - прим.).

Ендрік виступатиме за першу команду Реала, як зазначено в його контракті, що був підписаний у грудні 2022 року.

