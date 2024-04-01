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Реал залучатиме 17-річного Ендріка до першої команди

Сьогодні 14:44 128 0
Реал залучатиме 17-річного Ендріка до першої команди
#Реал Мадрид, #Ендрік

Джерело - Чемпіон.

Мадридський Реал має намір залучати 17-річного нападника Ендріка до першої команди після його приєднання в липні 2024 року.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Бразилець, який наразі виступає за Палмейрас, не піде в оренду або в Кастилью (другий склад Реала, - прим.).

Ендрік виступатиме за першу команду Реала, як зазначено в його контракті, що був підписаний у грудні 2022 року.

Напередодні Ендрік двічі відзначився за збірну Бразилії. Дебютний гол 17-річний нападник забив Англії, після чого святкував взяття воріт у грі з Іспанією.

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