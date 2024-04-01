Емполі Коваленка зіграє з Інтером, Лечче прийматиме Рому: розклад матчів 30 туру Серії А

Джерело - Чемпіон.

У 30 турі італійської Серії А з футболу відбудуться п'ять матчів.

В центральній грі дня Емполі українського півзахисника Віктора Коваленка зіграє з лідером чемпіонату, міланським Інтером.

Розклад матчів чемпіонату Італії на 1 квітня

13:30. Болонья - Салернітана

16:00. Кальярі - Верона

16:00. Сассуоло - Удінезе

19:00. Лечче - Рома

21:45. Інтер - Емполі

Нагадаємо, Коваленко виступає в оренді за Емполі, але права на нього належать Аталанті.

Раніше ми повідомляли, що колишній гравець Аталанти, який захищає кольори Дженоа, українець Руслан Малиновський обурився спільному посту клуба в Instagram із офіційним акаунтом національної збірної Росії з футболу. Руслан під дописом італійською мовою написав "Ганьба вам".

Напередодні Дженоа з Малиновським зіграла внічию з Фрозіноне, а Лаціо на останніх хвилинах переміг Ювентус. Зазначимо, Руслан залишив поле достроково через пошкодження.