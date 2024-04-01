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Емполі Коваленка зіграє з Інтером, Лечче прийматиме Рому: розклад матчів 30 туру Серії А

Сьогодні 11:23 133 0
Емполі Коваленка зіграє з Інтером, Лечче прийматиме Рому: розклад матчів 30 туру Серії А
#Аталанта, #Дженоа, #Емполі, #Віктор Коваленко, #Руслан Малиновський, #Інтер Мілан

Джерело - Чемпіон.

У 30 турі італійської Серії А з футболу відбудуться п'ять матчів.

В центральній грі дня Емполі українського півзахисника Віктора Коваленка зіграє з лідером чемпіонату, міланським Інтером.

Розклад матчів чемпіонату Італії на 1 квітня

  • 13:30. Болонья - Салернітана
  • 16:00. Кальярі - Верона
  • 16:00. Сассуоло - Удінезе
  • 19:00. Лечче - Рома
  • 21:45. Інтер - Емполі

Нагадаємо, Коваленко виступає в оренді за Емполі, але права на нього належать Аталанті.

Раніше ми повідомляли, що колишній гравець Аталанти, який захищає кольори Дженоа, українець Руслан Малиновський обурився спільному посту клуба в Instagram із офіційним акаунтом національної збірної Росії з футболу. Руслан під дописом італійською мовою написав "Ганьба вам".

Напередодні Дженоа з Малиновським зіграла внічию з Фрозіноне, а Лаціо на останніх хвилинах переміг Ювентус. Зазначимо, Руслан залишив поле достроково через пошкодження.

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