Гравці Шахтаря керували рефері: в президента Оболоні накипіло щодо суддівства

Президент Оболоні Олександр Слободян вважає, що матч його команди проти Шахтаря обслуговував упереджений арбітр.

Своїми думками про дії Олександра Кальонова та загальний стан українського суддівства Слободян поділився в інтерв’ю New Voice.

"Хочу сказати, що за останні 25 років у нашому футбольному суддівстві мало що змінилося. Ми робили офіційні запити до УАФ і писали, щоби нам не ставили таких рефері, як Копієвський чи Іванов. Якимось чином сьогодні на VAR сидів Копієвський. Думаю, що він і вплинув на вилучення нашого гравця. А потім ми грали вдесятьох.

Звичайно, у меншості грати проти технічної команди з гравцями міжнародного класу — непросто. За 25 років нічого не змінилося. Якщо колись у нас дві команди були фаворитами за чемпіонство і боролися, щоби потрапити в Лігу чемпіонів. Одна завжди користувалася владою, а інша — роботою суддів.

Через велику кількість років ця робота з рефері залишається і навіть була у сьогоднішній грі. Рефері керували гравці Шахтаря", - сказав Слободян.