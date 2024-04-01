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Гравці Шахтаря керували рефері: в президента Оболоні накипіло щодо суддівства

Сьогодні 10:55 230 0
Гравці Шахтаря керували рефері: в президента Оболоні накипіло щодо суддівства
#Оболонь, #Шахтар Донецьк

Джерело - NV.

Президент Оболоні Олександр Слободян вважає, що матч його команди проти Шахтаря обслуговував упереджений арбітр. 

Своїми думками про дії Олександра Кальонова та загальний стан українського суддівства Слободян поділився в інтерв’ю New Voice. 

"Хочу сказати, що за останні 25 років у нашому футбольному суддівстві мало що змінилося. Ми робили офіційні запити до УАФ і писали, щоби нам не ставили таких рефері, як Копієвський чи Іванов. Якимось чином сьогодні на VAR сидів Копієвський. Думаю, що він і вплинув на вилучення нашого гравця. А потім ми грали вдесятьох.

Звичайно, у меншості грати проти технічної команди з гравцями міжнародного класу — непросто. За 25 років нічого не змінилося. Якщо колись у нас дві команди були фаворитами за чемпіонство і боролися, щоби потрапити в Лігу чемпіонів. Одна завжди користувалася владою, а інша — роботою суддів.

Через велику кількість років ця робота з рефері залишається і навіть була у сьогоднішній грі. Рефері керували гравці Шахтаря", - сказав Слободян. 

У матчі з Шахтарем Оболонь залишилася в меншості вже наприкінці першого тайму. У підсумку "гірники" здобули розгромну перемогу з рахунком 3:0

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