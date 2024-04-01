Ну, тоді йдіть і тренуйте команду: тренер Ворскли різко відповів на питання журналіста

У головного тренера Ворскли Сергія Долганського та журналіста місцевого видання відбувся цікавий діалог під час пресконференції після матчу з Динамо (1:5).

- Пане Сергію, сьогодні так сталося, що у вас було багато і, можливо, навіть занадто багато часу, щоб подумати про те, як можна підсили гру, але заміни почалися лише за рахунку 0:3, коли шансів врятувати матч було значно менше. З чим це пов’язано.

- А хто в нас був на заміні, ким ми могли підсилитись?

- Ну, був Микола Ковталюк, який міг вийти в атаку. Міг вийти раніше Артем Челядін і заміна, на мою думку, це підтвердила...

- Ну, тоді йдіть і тренуйте команду. Розумієте, це ваша думка.

- Вона хибна?

- Це ваша думка, розумієте чи ні? Ви ділитеся своєю думкою вже знаючи результат. Коли була перерва, рахунок був 1:0. Ми грали в рівну гру, пропустили з напівмоменту, а в нас було два моменти, де ми мали забивати.