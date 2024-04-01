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Ну, тоді йдіть і тренуйте команду: тренер Ворскли різко відповів на питання журналіста

Сьогодні 09:40 87 0
Ну, тоді йдіть і тренуйте команду: тренер Ворскли різко відповів на питання журналіста
#Чемпіонат України, УПЛ, #Ворскла Полтава, #Сергій Долганський

Джерело - Офіційний сайт Ворскли.

У головного тренера Ворскли Сергія Долганського та журналіста місцевого видання відбувся цікавий діалог під час пресконференції після матчу з Динамо (1:5). 

- Пане Сергію, сьогодні так сталося, що у вас було багато і, можливо, навіть занадто багато часу, щоб подумати про те, як можна підсили гру, але заміни почалися лише за рахунку 0:3, коли шансів врятувати матч було значно менше. З чим це пов’язано. 

- А хто в нас був на заміні, ким ми могли підсилитись?

- Ну, був Микола Ковталюк, який міг вийти в атаку. Міг вийти раніше Артем Челядін і заміна, на мою думку, це підтвердила...

- Ну, тоді йдіть і тренуйте команду. Розумієте, це ваша думка. 

- Вона хибна?

- Це ваша думка, розумієте чи ні? Ви ділитеся своєю думкою вже знаючи результат. Коли була перерва, рахунок був 1:0. Ми грали в рівну гру, пропустили з напівмоменту, а в нас було два моменти, де ми мали забивати. 

Сергій Долганський виконав три заміни в матчі з Динамо. В другому таймі на поле вийшли Артем Челядін (замість Ардіта Толі), Антон Глущенко (Іван Нестеренко) та Микола Ковталюк (Феліпе Родрігес). 

Ворскла зазнала третьої поразки у весняній частині сезону. Нагадаємо, в попередньому турі полтавці мінімально поступилися Олександрії. 

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