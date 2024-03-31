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Лунін потрапив до стартового складу Реала на гру з Атлетиком

Сьогодні 20:49 142 0
Лунін потрапив до стартового складу Реала на гру з Атлетиком
#Андрій Лунін, #Реал Мадрид, #Атлетик

Джерело - Чемпіон.

Український голкіпер Реала Андрій Лунін вийде з перших хвилин матчу 30 туру Ла Ліги з Атлетиком (Більбао).

Про це повідомляє пресслужба мадридського клубу.

Українець проведе свій 24 поєдинок у футболці "вершкових" у нинішньому сезоні. На його рахунку 10 пропущених м'ячів та 10 сухих матчів.

Зустріч відбудеться на стадіоні Сантьяго Бернабеу в столиці Іспанії. Початок гри - о 22:00 за київським часом.

Стартовий склад Реала на матч з Атлетиком:

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