Джерело - Чемпіон.
Український голкіпер Реала Андрій Лунін вийде з перших хвилин матчу 30 туру Ла Ліги з Атлетиком (Більбао).
Про це повідомляє пресслужба мадридського клубу.
Українець проведе свій 24 поєдинок у футболці "вершкових" у нинішньому сезоні. На його рахунку 10 пропущених м'ячів та 10 сухих матчів.
Зустріч відбудеться на стадіоні Сантьяго Бернабеу в столиці Іспанії. Початок гри - о 22:00 за київським часом.
Стартовий склад Реала на матч з Атлетиком:
📋✅ ¡Nuestro 𝗫𝗜 inicial!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) March 31, 2024
🆚 @AthleticClub@UnicajaBanco | #RealMadridAthletic pic.twitter.com/1UieYgwC7Y