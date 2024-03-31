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Стали відомі стартові склади на матч Колос — Дніпро-1

Сьогодні 17:20 131 0
Стали відомі стартові склади на матч Колос — Дніпро-1
#Дніпро 1, #Колос, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Колос та Дніпро-1 оголосили стартові склади на матч 22 туру чемпіонату України.

Початок гри заплановано на 18:00, трансляцію можна буде переглянути на УПЛ ТБ.

Колос: Фесюн, Ємець, Бурда, Бондаренко, Цуріков, Богданов, Мілько, Ільїн, Оріховський, Топалов, Рангел.

Запасні: Горох, Мискак, Ємець, Чорноморець, Гончаренко, Кукош, Криворучко, Салабай, Велетень, Безбородько, Паулаускас.

Дніпро-1: Волинець, Адамюк, Сваток, Сарапій, Мірошніченко, Бабенко, Рубчинський, Піхальонок, Гуцуляк, Леднєв, Філіппов

Запасні: Юрчук, Кінарейкін, Авраменко, Пасіч, Мельниченко, Баденко, Гаджиєв, Третьяков, Гребенюк, Танчик, Очеретько.

Дніпро-1 посідає 3 місце чемпіонату, а Колос займає 10 позицію. У разі перемоги команда з Ковалівки підніметься на 8 місце.

Нагадаємо, що напередодні Минай зіграв внічию з Олександрією. 

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