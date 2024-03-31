Довбик та Циганков - у стартовому складі Жирони на матч з Бетісом

Джерело - Чемпіон.
Українські футболісти Жирони Віктор Циганков та Артем Довбик вийдуть у стартовому складі на матч 30 туру іспанської Ла-Ліги.
Про це повідомляє пресслужба каталонського клубу.
𝐄𝐋 𝐍𝐎𝐒𝐓𝐑𝐄 𝐎𝐍𝐙𝐄! ❤️🤍#GironaRealBetis pic.twitter.com/VjXWweNTNv— Girona FC (@GironaFC) March 31, 2024
Поєдинок розпочнеться о 17:15. Трансляція буде доступна на платформі Megogo.
У поточному сезоні Довбик забив 14 голів та віддав 5 гольових передач. У Циганкова за цими показниками статистика 6+4.
Нагадаємо, що Жирона перебуває на 3 місці, відстаючи від Барселони на 5 залікових пунктів. Проте, підопічні Мітчела Санчеса мають матч у запасі.