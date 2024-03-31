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Довбик та Циганков - у стартовому складі Жирони на матч з Бетісом

Сьогодні 16:14 90 0
Довбик та Циганков - у стартовому складі Жирони на матч з Бетісом
#Жирона, #Реал Бетіс, #Віктор Циганков, #Ла-Ліга, #Артем Довбик

Джерело - Чемпіон.

Українські футболісти Жирони Віктор Циганков та Артем Довбик вийдуть у стартовому складі на матч 30 туру іспанської Ла-Ліги.

Про це повідомляє пресслужба каталонського клубу.

Поєдинок розпочнеться о 17:15. Трансляція буде доступна на платформі Megogo.

У поточному сезоні Довбик забив 14 голів та віддав 5 гольових передач. У Циганкова за цими показниками статистика 6+4. 

Нагадаємо, що Жирона перебуває на 3 місці, відстаючи від Барселони на 5 залікових пунктів. Проте, підопічні Мітчела Санчеса мають матч у запасі.

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