Гравці збірної Франції могли опинитися у відділені поліції

Джерело - Ромен Моліна.

Троє гравців збірної Франції могли опинитися у відділені поліції через надто гучну музику під час святкування перемоги у товариському поєдинку проти Чилі.

Про це повідомляє Ромен Моліна.

Правоохоронні органи приїхали через скарги відвідувачів готелю на футболістів, які влаштували гучну вечірку і не реагували на прохання бути тихішими.

Імена гравців не розголошуються, однак зазначається, що спортсмени були у стані сильного алкогольного сп'яніння і під дією забороненого у Франції звеселяючого газу.

Нагадаємо, французи здобули мінімальну перемогу над Чилі в межах товариського матчу. Напередодні підопічні Дідьє Дешама поступилися Німеччині.