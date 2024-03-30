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Гравці збірної Франції могли опинитися у відділені поліції

Сьогодні 17:54 111 0
Гравці збірної Франції могли опинитися у відділені поліції
#Збірна Франції з футболу

Джерело - Ромен Моліна.

Троє гравців збірної Франції могли опинитися у відділені поліції через надто гучну музику під час святкування перемоги у товариському поєдинку проти Чилі.

Про це повідомляє Ромен Моліна.

Правоохоронні органи приїхали через скарги відвідувачів готелю на футболістів, які влаштували гучну вечірку і не реагували на прохання бути тихішими.

Імена гравців не розголошуються, однак зазначається, що спортсмени були у стані сильного алкогольного сп'яніння і під дією забороненого у Франції звеселяючого газу.

Нагадаємо, французи здобули мінімальну перемогу над Чилі в межах товариського матчу. Напередодні підопічні Дідьє Дешама поступилися Німеччині.

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